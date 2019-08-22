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المقاولون العرب يفوز على ضيفه ديروط بثنائيه وديا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:46 م
المقاولون العرب يفوز على ضيفه ديروط بثنائيه وديا
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كتب - محمد الحسينى
 
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خسر الفريق الكروى الاول بنادى ديروط الرياضى مباراته الودية أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة .

ظهر ديروط خلال الشوط الأول بشكل متميز، ونجح طارق فضل وعبد الرحمن شعبان ورامز ميلاد فى فرض سيطرة التعادل على أبناء الذئاب .

وخلال الشوط الثانى حرص الجهاز الفنى لديروط الرياضى والمقاولون العرب على إجراء عدة تغييرات لمنح فرص عديدة للاعبين،ونجح المقاولون العرب فى تحقيق هدفين بالشوط الثانى عن طريق كريم مصطفى فيما اضاف أحد اللاعبين الأفارقة الهدف الثانى .

وخلال المباراة ظهر لاعبي ديروط بمستوى متميز نال استحسان الجماهير المتواجدة بمدرجات استاد المقاولون العرب .

ولعب ديروط خلال معسكر القاهرة ثلاث مباريات ودية أمام الشرقية للدخان وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ثم الفوز على كسكادا بنتيجة 3/1 ثم الهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة .

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