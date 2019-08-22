"بكري" يكشف حجم إيرادات حفل الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز في الساحل الشمالي

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن حجم إيرادات حفل الفنانة الأمريكية "جينيفر لوبيز"، في الساحل الشمالي، موضحًا أن المصريين أنفقوا 210 ملايين جنيه.





وأنتقد، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، هذا المبلغ قائلًا: "لوبيز"تعتبر إسرائيل هي قبلتها وحياتها حسب تصريحات سابقة لها، ومعهد الأورام كان الأولي بتلك الأموال الطائلة.



