إصابة شخصين في حادث مروري بالبدرشين

أصيب شخصين إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بنطاق مركز شرطة البدرشين ووجود مصابين.





وإنتقل رجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدي إلى سقوطها بترعة المريوطية، وإصابة قائدها ومرافقه.



