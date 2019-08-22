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باريس سان جيرمان يُبكي برشلونة ويُسعد ريال مدريد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:46 م
باريس سان جيرمان يُبكي برشلونة ويُسعد ريال مدريد
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علاء خليف
 
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فجر الإعلامي الاسباني كيم دومنيك مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال "دومنيك" لبرنامج JUGONES أن باريس سان جيرمان لا يريد بيع البرازيلي "نيمار" لنادي برشلونة، ولكنه يفضل إنتقال اللاعب لصفوف نادي ريال مدريد خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وتأتي رغبة باريس سان جيرمان لبيع نيمار لنادي ريال مدريد، بسبب وجود خلافات مع نادي برشلونة.

وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

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