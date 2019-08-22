عيساوي يحقق فضية ١٠٠ متر صدر بسباحة الألعاب الإفريقية





حقق السباح المصري محمد عيساوي الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب.





وحل السباح المصري في المركز الثاني بسباق ١٠٠ متر صدر بعدما حقق زمنا قدره ١ دقيقة و٣ ثواني و٢٤ جزء من الثانية.





وحصد الجزائري منصف أيمن المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء التونسي عدنان بيجي في المركز الثالث بنفس السباق وحصد البرونزية.



