محمد قوطه ببرونزية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية





محمد قوطه لاعب مصر في التجديف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 500 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله





وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.



