مريم عبد اللطيف تحصد برونزية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية





توجت مريم عبد اللطيف لاعبة مصر في التجديف بالميدالية البرونزية والمركز الثالث للسيدات في سباق 500 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله





وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.





كانت مريم عبداللطيف قد حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1000 متر فردي أمس.



