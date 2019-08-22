تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وصلاح محسن يخطف الأنظار

أجرى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وقام يوسف بتقسيم اللاعبين إلى ٣ فرق وركز خلالها على اللعب من لمسة واحدة وإنهاء الهجمات بشكل صحيح.









ولفت صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر الأنظار إليه في التقسيمة بعدما ظهر بشكل جيد للغاية حيث بات قريبًا من قيادة هجوم الأهلي في مباراة الغد أمام إطلع بره.









ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



