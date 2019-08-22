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داعية إسلامي يوضح فضل الإنفاق في سبيل الله (فيديو)

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:38 م
داعية إسلامي يوضح فضل الإنفاق في سبيل الله (فيديو)
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن النفقة فى سبيل الله ابتغاء مرضاة الله مثلها كمثل جنة وبستان، مشيرا إلى أن من يفعل هذا من أجل رضا الله فهو مقبول عند الله ويزيده من الخير.

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من تصدق بتمرة زاده الله لها ونماها لها حتى تصبح بقيمة جبل من الحسنات".

وأكد أن الإخلاص ينمي الحسنات والصدقات حتى وإن كانت قليلة.
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