تدريب عن بعد لـ 5105 معلمين بالخارج

في خطوة تهدف إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج، أسهمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تدريب 5105 من المعلمين والمعلمات، من خلال برنامج «التدريب عن بعد» للمدارس السعودية بالخارج.





ويهدف مشروع التدريب عن بعد إلى الاستفادة من دمج التقنية في التدريب ليسهم في تحقيق تطور عمل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية مهنيا في المدارس السعودية بالخارج، التي تنتشر في 14 دولة عبر نظام الكتروني تابع لإدارة التدريب والابتعاث.





ويسعى البرنامج إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج في دول ماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين وجيبوتي والمغرب والجزائر وفرنسا وباكستان والهند وإيطاليا والنمسا، حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيدين في 16 مدرسة في 14 دولة خلال العام 1440، منهم 2511 في الفصل الأول، و2594 في الفصل الثاني من خلال 16 برنامجا تدريبيا.





وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي جهود إدارة التدريب والابتعاث وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، مشيدا بالخدمات التدريبية والبرامج المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.





برنامج التدريب عن بعد:





معد خصيصا للمدارس السعودية بالخارج





تدريب 5105 مستفيدين





2511 في الفصل الأول





2594 في الفصل الثاني





16 برنامجا تدريبيا





16مدرسة في 14دولة





ماليزيا

إندونيسيا

إسبانيا

تركيا

روسيا

الصين

جيبوتي

المغرب

الجزائر

فرنسا

باكستان

الهند

إيطاليا

النمسا



