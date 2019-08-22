تنفيذ ٣٢ قرار إزالة تعديات خلال حملة مكبرة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة بالوادي الجديد
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:33 م
هدير محمود
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن حملات الازالة للتعديات مستمرة لحين إسترداد حق الدولة والشعب، موجها الشكر لكل من قام بتقنين وضعه ومهيبا بالمواطنين سرعة السداد لوقف الإزالات وتقنين أوضاع المتقاعسين عن السداد، جاء ذلك عقب قيام الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة صباح اليوم بتنفيذ ٣٢ قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملة مكبرة بإشراف وحضور اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة والتي أسفرت عن إسترداد ٩٦٧ فدان.
وأكد الزملوط أن المحافظة تولي أهتماماََ كبيراََ لملف التعديات على أراضي الدولة وذلك تماشياََ مع حرص القيادة السياسية للدولة على الحفاظ على ممتلاك الدولة وحق الأجيال القادمة، وكذلك تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للراغبين في تقنين أوضاعهم.
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