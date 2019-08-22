تنفيذ ٣٢ قرار إزالة تعديات خلال حملة مكبرة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن حملات الازالة للتعديات مستمرة لحين إسترداد حق الدولة والشعب، موجها الشكر لكل من قام بتقنين وضعه ومهيبا بالمواطنين سرعة السداد لوقف الإزالات وتقنين أوضاع المتقاعسين عن السداد، جاء ذلك عقب قيام الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة صباح اليوم بتنفيذ ٣٢ قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملة مكبرة بإشراف وحضور اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة والتي أسفرت عن إسترداد ٩٦٧ فدان.



