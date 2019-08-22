خالد الجندي: "مافيش حاجة اسمها العشق الإلهي"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:31 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام كلمة العشق، مع لفظ الجلالة الله، مشيرا إلى أن العشق أمر جسدى بين رجل وامرأة.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "مافيش حاجة اسمها رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى".
وأوضح أن العشق لفظ يستدعي التحام المحبين والتئام المتوادين، ولذلك لا يجوز أن نتحدث عن الله باستخدام كلمة عشق.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "مافيش حاجة اسمها رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى".
وأوضح أن العشق لفظ يستدعي التحام المحبين والتئام المتوادين، ولذلك لا يجوز أن نتحدث عن الله باستخدام كلمة عشق.
Advertisements
المزيد عن: مصر دي ام سي خالد الجندي العشق الإلهي
- خالد الجندي: من مات وهو متوضيء فهو شهيد (فيديو)
- خالد الجندي: "الشخص الناسي لا يوجد إثم عليه.. وربنا بيعفو عنه"
- خالد الجندي: يجوز إهداء قراءة القرآن للغير (فيديو)
- خالد الجندي: لا يجوز السرقة والنهب بحجة ارتفاع الأسعار (فيديو)
- خالد الجندي: اسم "الرحمن" ليس عربيًا (فيديو)
- خالد الجندي: نظرية "النحس" اعتقاد في غير الله
- خالد الجندى: "النحس أصبح معتقد وظاهرة في المجتمع"
- خالد الجندي يكشف من يجوز له الإفطار في شهر رمضان (فيديو)
- خالد الجندي: من مات مدافعًا عن كنيسة أو معبد "شهيد"