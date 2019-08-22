خالد الجندي: "مافيش حاجة اسمها العشق الإلهي"

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حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام كلمة العشق، مع لفظ الجلالة الله، مشيرا إلى أن العشق أمر جسدى بين رجل وامرأة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "مافيش حاجة اسمها رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى".



وأوضح أن العشق لفظ يستدعي التحام المحبين والتئام المتوادين، ولذلك لا يجوز أن نتحدث عن الله باستخدام كلمة عشق.

