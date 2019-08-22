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عبدالخالق البنا يتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:27 م
عبدالخالق البنا يتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
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توج عبدالخالق البنا لاعب مصر في التجديف بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 500 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله

وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.

وكان عبدالخالق البنا حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق1000 متر.

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