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الإجهاد يبعد رمضان وهاني عن تدريبات الأهلي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:25 م
الإجهاد يبعد رمضان وهاني عن تدريبات الأهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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غاب الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


ويعاني رمضان وهاني من الإصابة بالإجهاد، ولم يشاركا في المران الجماعي.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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