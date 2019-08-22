إحالة ميكانيكى لبيعه سيارة مسروقة للجنايات





أمرت نيابة المعصرة بإحالة ميكانيكى لبيعه سيارة مسروقة إلى محكمة الجنايات.جاءت بالتحقيقات الأولية أن قسم شرطة المعصرة تمكن من ضبط ميكانيكى سيارات سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سلاح أبيض"،وذلك حال قيامه بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادى.بمواجهه المتهم اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.