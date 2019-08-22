ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعليق مصطفى بكرى على ضبط الأمين العام للإعلام بتهمة الرشوة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:22 م
تعليق مصطفى بكرى على ضبط الأمين العام للإعلام بتهمة الرشوة
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على القبض على أحمد سليم، الأمين العام للإعلام بتهمة الرشوة قائلًا: "الحرب على الفساد مستمرة، والأجهزة الرقابية تواجه بكل قوة، وتقوم بضربات متتالية لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من جرائم الفساد".

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن الدولة لديها استراتيجية ونهج تهدف لاقتلاع الفساد من جذوره.

وأضاف أن الفساد يضرب بجذوره في الدولة، لاسيما أن هناك مواطنين يستخدمون نفوذهم لمصالحهم الشخصية أو يضعوا يديهم على أراض الدولة، معلقًا: "القبض على الامين العام أحدث دوي هائل في الدولة".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
2
x
18:00
0
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة