تعليق مصطفى بكرى على ضبط الأمين العام للإعلام بتهمة الرشوة





علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على القبض على أحمد سليم، الأمين العام للإعلام بتهمة الرشوة قائلًا: "الحرب على الفساد مستمرة، والأجهزة الرقابية تواجه بكل قوة، وتقوم بضربات متتالية لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من جرائم الفساد".وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن الدولة لديها استراتيجية ونهج تهدف لاقتلاع الفساد من جذوره.وأضاف أن الفساد يضرب بجذوره في الدولة، لاسيما أن هناك مواطنين يستخدمون نفوذهم لمصالحهم الشخصية أو يضعوا يديهم على أراض الدولة، معلقًا: "القبض على الامين العام أحدث دوي هائل في الدولة".