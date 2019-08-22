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تدريبات قوية لحراس الأهلي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:16 م
تدريبات قوية لحراس الأهلي
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علي نبوي
 
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خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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