وزارة الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرتها في مجال الصحة لكل دول العالم

قالت وزارة الصحة، إن المركز الإقليمي لصحة المرأة بالإسكندرية سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسينقل خبرته إلى القارة الإفريقية.





وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن المركز الإقليمي لصحة المرأة في الإسكندرية سيخدم المرأة الإفريقية.



