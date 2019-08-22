ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزارة الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرتها في مجال الصحة لكل دول العالم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:13 م
وزارة الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرتها في مجال الصحة لكل دول العالم
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قالت وزارة الصحة، إن المركز الإقليمي لصحة المرأة بالإسكندرية سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسينقل خبرته إلى القارة الإفريقية.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن المركز الإقليمي لصحة المرأة في الإسكندرية سيخدم المرأة الإفريقية.

وأكدت أن مصر مستعدة أن تنقل تجربتها في مجال الصحة لكل دول العالم التي تحتاجها وليس لإفريقيا فقط. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
2
x
18:00
0
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة