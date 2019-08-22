وزارة الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرتها في مجال الصحة لكل دول العالم
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:13 م
أمنية فوزي
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قالت وزارة الصحة، إن المركز الإقليمي لصحة المرأة بالإسكندرية سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسينقل خبرته إلى القارة الإفريقية.
وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن المركز الإقليمي لصحة المرأة في الإسكندرية سيخدم المرأة الإفريقية.
وأكدت أن مصر مستعدة أن تنقل تجربتها في مجال الصحة لكل دول العالم التي تحتاجها وليس لإفريقيا فقط.
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