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هانيا مورو تحصد ذهبية ٢٠٠ مرة حرة بسباحة الألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:11 م
هانيا مورو تحصد ذهبية ٢٠٠ مرة حرة بسباحة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
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توجت السباحة المصرية هانيا مورو بالميدالية الذهبية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفازت البطلة المصرية بذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة في المنافسات التي تجرى بكازبلانكا بزمن قدره ٢ دقيقة و٤ ثانية و٣١ جزء من الثانية.

وحلت الجنوب إفزيقية كريستين مونديل في المركز الثاني وخلفها الجزائرية ماجيدا شيبراكا في المركز الثالث.

وسبق لهانيا مورو أن فازت بالأمس بذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة لتحصد ذهبيتها الثانية.

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