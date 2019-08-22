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لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية.. تشكيل لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:18 م
لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية.. تشكيل لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولي
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية كل من وزراء الاستثمار والإنتاج الحربى والبترول والرى والتموين والثقافة والمالية والطيران والصحة والزراعة وقطاع الأعمال العام.

وتختص اللجنة وفقا بوضع إستراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظومة التعاقدات ووضع أطر إسترشادية للوائح العمل وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدرلة بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة بها وبما يحقق الانضباط المؤسسى فى إدارة منظومة تعاقداتها ويحسن من أدائها الاقتصادى واقتراح أى تعديلات تشريعية لازمة.

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