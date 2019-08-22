ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم ريال مدريد يطلب "الطلاق"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:16 م
نجم ريال مدريد يطلب الطلاق
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس، تقدم بطلب للرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن نافاس لا يشعر بالسعادة في "الملكي"، بعد تراجع دوره مع الفريق.

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان في أكثر من مناسبة، أن البلجيكي تيبو كورتوا سيبقى الحارس الأساسي للفريق، وهو ما أثر بالسلب على نافاس.

وكان نافاس قريباً من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكن الصفقة لم تكتمل.

وقد يضطر ريال مدريد للبحث عن حارس مرمى جديد، تحسباً لرحيل نافاس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة