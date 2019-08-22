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مفاجأة حول مشاركة كويتينو مع فريقه الجديد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:15 م
مفاجأة حول مشاركة كويتينو مع فريقه الجديد
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تحدث نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ عن مصير الوافد الجديد فيليب كوتينيو في المباراة القادمة ضد شالكه، والمقررة في الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.


وانضم لاعب الوسط البرازيلي إلى بايرن ميونخ في وقت سابق من هذا الأسبوع قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، مع إمكانية الشراء مقابل مبلغ 120 مليون يورو.


وسيخوض النادي البافاري مباراة صعبة على ملعب فيلتينس آرينا في الساعة 19:30 يوم السبت القادم ، حيث سيكون مطالباً بكسب النقاط الثلاث بعد تعادله (2-2) في الجولة الأولى.


وأكد المدرب الكرواتي أن اللاعب فيليب كوتينيو لن يبدأ في التشكيلة الأساسية خلال أول مباراة له في الدوري الالماني ، وذلك عندما يسافر بايرن ميونخ إلى جيلزنكيرشن في غرب ألمانيا.

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