برشلونة يوجه رسالة أخيرة لـ"نيمار"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:07 م
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وجه نادي برشلونة الإسباني رسالة قوية إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لحسم التعاقد معه هذا الصيف.
وقال الإعلامي كيم دومينيك في تصريحات لبرنامج “الشرينجيتو” الإسباني الشهير: “برشلونة يشترط تصريح نيمار علانية بأنه يريد المغادرة إلى برشلونة”.
وتابع الصحفي الإسباني: ” هذا هو شرط برشلونة الوحيد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإلا فلا يريدونه ولن يتحركوا بشكل قوي لضمه”.
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