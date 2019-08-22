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برشلونة يوجه رسالة أخيرة لـ"نيمار"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:07 م
برشلونة يوجه رسالة أخيرة لـنيمار
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وجه نادي برشلونة الإسباني رسالة قوية إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لحسم التعاقد معه هذا الصيف.


وقال الإعلامي كيم دومينيك في تصريحات لبرنامج “الشرينجيتو” الإسباني الشهير: “برشلونة يشترط تصريح نيمار علانية بأنه يريد المغادرة إلى برشلونة”.


وتابع الصحفي الإسباني: ” هذا هو شرط برشلونة الوحيد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإلا فلا يريدونه ولن يتحركوا بشكل قوي لضمه”.
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