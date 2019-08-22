برشلونة يوجه رسالة أخيرة لـ"نيمار"

وجه نادي برشلونة الإسباني رسالة قوية إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لحسم التعاقد معه هذا الصيف.









وقال الإعلامي كيم دومينيك في تصريحات لبرنامج “الشرينجيتو” الإسباني الشهير: “برشلونة يشترط تصريح نيمار علانية بأنه يريد المغادرة إلى برشلونة”.









وتابع الصحفي الإسباني: ” هذا هو شرط برشلونة الوحيد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإلا فلا يريدونه ولن يتحركوا بشكل قوي لضمه”.