لامبورجيني تزيح الستار عن نسختها الخاصة أفينتادور SVJ 63 رودستر
الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:09 م
Advertisements
Advertisements
تحتفل لامبورجيني بذكرى تأسيسها في عام 1963 بالكشف عن نسخة خاصة من أفينتادور.
تتميز نسخة 63 عن أفينتادور SVJ رودستر باللون الرمادي الكلاسيكي، ولمسات اللون البرتقالي اللامع وبعض لمسات الأسود، وبالتأكيد ألوان العلم الإيطالي، موطن لامبورغيني. وتحافظ السيارة على محرك أفينتادور SVJ الأساسية بتصميم V12 سعة 6.0 لتر، ويتنج المحرك 770 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط وتزيد سرعتها القصوى عن 350 كم/س.
ستنتج لامبورجيني فقط 63 نسخة من السيارة، وستوفرها الشركة لعملائها من هواة تجميع السيارات بخيارات من الألوان والتصاميم تصل لـ8 تصاميم وألوان أساسية، ويستطيع العملاء تخصيص سياراتهم بتفاصيل أكثر إذا رغبوا بذلك.
Advertisements
المزيد عن: لامبورجيني افينتادور SVJ 63 رودستر لامبورجيني عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات السيارات افينتادور SVJ 63 رودستر اخبار السيارات
- رسميًا.. لامبورجيني تزيح الستار عن أفينتادور S رودستر
- بديلة لامبورجيني أفينتادور SV قد تحمل اسم SVJ (صورة)
- إلتقاط صور تجسسية لـ"لامبورجيني أفينتادور SVJ" بمحرك 800 حصان
- تعرف على مميزات سيارة لامبورجيني أفينتادور الجديدة
- لامبورجيني تستعيد لقب أسرع سيارة على حلبة نوربرجرنج
- رئيس لامبورجيني: "أفينتادور SVJ" ستكون آخر سيارة خارقة بمحرك V12!
- بورش 911 GT2 RS MR أسرع سيارة قانونية على النوبورجرينج!
- لامبورجيني تكشف الستار عن "أفينتادور SVJ رودستر"