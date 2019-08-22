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لامبورجيني تزيح الستار عن نسختها الخاصة أفينتادور SVJ 63 رودستر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:09 م
لامبورجيني تزيح الستار عن نسختها الخاصة أفينتادور SVJ 63 رودستر
لامبورجيني أفينتادور SVJ 63 رودستر
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تحتفل لامبورجيني بذكرى تأسيسها في عام 1963 بالكشف عن نسخة خاصة من أفينتادور.

تتميز نسخة 63 عن أفينتادور SVJ رودستر باللون الرمادي الكلاسيكي، ولمسات اللون البرتقالي اللامع وبعض لمسات الأسود، وبالتأكيد ألوان العلم الإيطالي، موطن لامبورغيني. وتحافظ السيارة على محرك أفينتادور SVJ الأساسية بتصميم V12 سعة 6.0 لتر، ويتنج المحرك 770 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط وتزيد سرعتها القصوى عن 350 كم/س.

ستنتج لامبورجيني فقط 63 نسخة من السيارة، وستوفرها الشركة لعملائها من هواة تجميع السيارات بخيارات من الألوان والتصاميم تصل لـ8 تصاميم وألوان أساسية، ويستطيع العملاء تخصيص سياراتهم بتفاصيل أكثر إذا رغبوا بذلك.
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