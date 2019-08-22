متقدمة على تركيا وإسرائيل.. مصر أكبر قوة جوية في الشرق الأوسط
الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:10 م
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صنف موقع جلوبال فاير الخاص بالشئون العسكرية، مصر ضمن قائمة أكبر القوات الجوية بدول الشرق الأوسط.
وبحسب شبكة "سى إن إن" فإن الموقع صنف مصر في المرتبة الأولى بـ 1092 طائرة حربية متنوعة، بينما حلت تركيا فى المركز الثانى بـ 1067 طائرة حربية، تلتها السعودية بعدد 848 طائرة حربية، ثم إسرائيل التى جاءت فى المركز الرابع بـ 595 طائرة، والجزائر في المركز الخامس بـ 551 طائرة حربية متنوعة.
وجاءت الإمارات فى المركز السادس بـ 541 طائرة حربية، ثم إيران فى المركز السابع بـ 509 طائرة، وفى المرتبة الثامنة جاءت سوريا بـ 457 طائرة، ثم العراق بـ 327 طائرة، وفى المركز العاشر المغرب بـ 291 طائرة.
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