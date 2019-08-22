أشارت تقارير صحافية، إلى أن نادي باريس سان جيرمان رفض العروض الأخيرة التي تلقاها من أجل لاعبه نيمار دا سيلفا من ريال مدريد وبرشلونة، وذلك لعدم توفر الشرط الذي حدده الفريق الباريسي للتنازل عن لاعبه، والمتمثل في الحصول على نفس المبلغ الذي دفعه من أجل استقدامه من البرسا في 2017.



أوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن بي إس جي رفض عرض ريال مدريد الذي كان يشمل دفع مبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى تقديم ثلاث لاعبين.



ووفقاً لنفس المصدر، فإن اللاعبين هم غاريث بيل (قيمته السوقية 60 مليون يورو)، ولاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز (50 مليون يورو)، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (10 مليون يورو).



لكن هذا العرض ليس مقنعاً بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية، الذي ينتظر الحصول مقابل نيمار على مبلغ لا يقل عن 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي الذي تحمله باريس سان جيرمان قبل عامين، حين ضم اللاعب البرازيلي من البلاوغرانا.



أما عرض برشلونة الأخير، فقوبل بالرفض من النادي الفرنسي، وفقاً لآر إم سي سبورتس، التي أوضحت أن البرسا كان يريد نيمار معاراً لموسم مقابل مبلغ مالي، مع خيار للشراء.



وقدرت وسائل إعلام مختلفة المبلغ المعروض من النادي الكاتالوني بما يتراوح بين 160 و190 مليون يورو.