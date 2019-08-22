"شخصية مضادة للمجتمع".. الفيس بوك يفضح الحالة النفسية للطبيب المُنتحر

أقدم طبيب يدعى مايكل هلال، على الانتحار، وفي تصرف غريب منه، نشر صور فعلته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما قطع شرايين يده، وكانت تلك الصورة سببا لإنقاذ حياته من قبل عدد من أصدقائه الذين تفاعلوا مع المنشور، وأسرعوا إلى منزله محضرين سيارة إنقاذ له.

وفور نشر الصور أسرع أصدقائه بحسب ما جاء في التعليقات، لعنوان منزل "مايكل" بمركز أرمنت بمنطقة غرب الأقصر، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.

تلك الواقعة أثارت تساؤلات المحيطين به، حول تصرف الطبيب بهذا الأسلوب، وما الذي يدفعه لهذا الأمر، وكيفية التعامل معه.

عصابية هيسترية

وبهذا الصدد، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هذا الشخص مصنف نفسياً" شخصية عصابية هيسترية"، وبالتالي هؤلاء الأشخاص يقومون بما يفعلوه على مواقع التواصل الأجتماعي من أجل"لفت الانتباه"، كما أنه يرغب في توصيل رسالة لشخص محدد.

رسالة لشخص محدد

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الشخص "العصابي" الفكرة الأولى التي تراوده عندما يتعرض لأزمة هي" الانتحار"، وهذا الشخص يرغب في إيصال رسالة لشخص محدده أنه السبب فيما يصل له لإلقاء الذنب واللوم على عاتقه.

مضادة للمجتمع

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد هاني، ‎استشاري صحه نفسيه وعلاقات أسرية وتعديل سلوك الأطفال، أن هذا الطبيب مريض نفسي يلزمه العلاج.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذة الشخصية مضادة للمجتمع من الممكن أن يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، وبالتالي الامر يتطلب تدخل طبي عاجل.

ضغوط نفسية

وفي السياق ذاته، أشارت بسمة سليم، باحثة في مجال الطب النفسي، إلى أن شخصية الطبيب ترغب في لفت الانتباه لما يحدث لها، وإرسال رسالة أنه تعرض لضغوط نفسية شديدة جعلته يقدم على ما قعله.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه لابد من إخضاعه للعلاج النفسي الفوري، لأنه قد يقدم على ذلك الفعل مرة أخرى.