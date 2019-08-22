زنا المحارم.. اقتحم حتى تمكن!

مساء الخير استاذة نيفين انا منهارة تماما ومش عارفة اعمل ايه .. من فترة طويلة بعد ما جوزي لاسباب صحية امتنع عني وعن العلاقة الخاصة اصبت بحالة من الفجع الجنسي بشكل مبالغ فيه ودة كان سبب الي ادماني الافلام الاباحية ولحظي الزفت ابني شافني وتقريبا جاتله دمة من تصرفي وبدآ يعرض الاول علية معاشرتي في الاول شتمته وقلتله انت اتجننت انت ابني .. المصيبة لقيت ردة وقح جدا بيقولي انا اولي من غيري … واذا دة ما حصلش هبلغ ابويا بكل حاجة بتعمليها وهتبلي عليكي كمان ومستعد اثبتله ده بصور متركبة ومفبركة لغاية ما تطلقي منه وافضالك .. رده جابلي هلع وفضلت اعيط طول الليل .. فضلت افكر في المصيبة اللي انا فيها ملقتش اي حل لان اي تصرف هقوم بيه اكيد هلاقي الفضيحة منتظراني .. مش عارفة اتصرف ازاي ولا اعامل ابني ازاي خصوصا انه كل يوم بعد ما يخلص مشاويره يدخل عليه الاوضة ويعايرني ويهددني ويطلب مني يعاشرني .. هموت من الرعب والقرف والتوتر ارجوكي شوفيلي حل وبسرعة انا خايفة الموضوع ياخد حجم اخطر من دلوقتي .. اسفة مش هقدر اكتب اسمي وشكرا جزيلا وارجو الرد سريعا





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

ايتها السيدة بالقطع انتي لديكي ما يسمي باضطراب في السلوك بشكل عام وربما اذا ذهبتي الي دكتور طب نفس سيقوم بالتشخيص بشكل ادق ولابد من زيارة ابنك لطبيب ايضا لان ما شاهده صدمه في مثله الاعلي وان كنتي صادقة تماما فيما ارسلتيه يمكنني ان اساعدك في اقتراح معالج محل ثقة لتذهبي وابنك اليه .. مشكلتك للاسف استقبل من نوعيتها كثيرا الي درجة ادهشتني انا شخصيا .. هل زمننا انتهت منه كل المشكلات ولم يظل الا زنا المحارم والمشاكل الجنسية .. ام ما يتعرض له البشر من ضغوط اثر علي عقولهم ونفوسهم الي حد المرض الذي ينسينا الله بقدرته والحرام والحلال والقدر وغيرها من القيم والعقاءد .. اقسم بالله لا اعرف ماذا اقول سوي ان يهديكم الله تعالي من عنده ويسترها علي عباده .. عموما هذا اقتراحي وان كنتي صادقة وعلي استعداد ارسلي لي وساتصل بطبيب محل ثقة ربما يكون لديه الحل الجذري .. هداكي الله



