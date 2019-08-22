البورصة الأمريكية تفتح تعاملات اليوم على ارتفاعات لمؤشرتها
الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:52 م
رويترز
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فتحت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع،اليوم الخميس، إذ دعمت نتائج قوية من
شركات التجزئة، مثل نوردستورم، الثقة في طلب المستهلكين، في حين يتطلع المستثمرون
لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيا
لمزيد من المؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي مع بداية الجلسة 68.91 نقطة بما يعادل 0.26 %إلى
26271.64 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.51 نقطة بما يعادل 0.22% إلى
2930.94 نقطة، وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 18.58 نقطة بما يعادل 0.23 %؛ ليصل إلى
8038.79 نقطة.
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