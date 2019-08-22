تراجع أسعار السلع الغذائية بالمغرب لم يحمي التضخم من الأرتفاع
الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:43 م
رويترز
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كشفت المندوبية المغربية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، عن أن معدل التضخم السنوي سجل 0.3 % في يوليو ارتفاعا من 0.2 % في يونيو ، بسب زيادة أسعار المواد غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية في بيانًا لها، أن ارتقاع الأسعار نتج عن زيادة
تكلفة المواد غير الغذائية بنسبة 0.9 %،
بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية 0.5 %.
وأضافت أن أسعار النقل شهدت استقرارا بينما زادت تكاليف التعليم 3.4 %.
تتوقع مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم، المتأثر أساسا بأسعار الغذاء،
إلى 0.8 % في 2019 من 1.1 % في 2018.
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