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تراجع أسعار السلع الغذائية بالمغرب لم يحمي التضخم من الأرتفاع

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:43 م
تراجع أسعار السلع الغذائية بالمغرب لم يحمي التضخم من الأرتفاع
سلع غذائية
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رويترز
 
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كشفت المندوبية المغربية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، عن  أن معدل التضخم السنوي سجل 0.3 % في يوليو ارتفاعا من 0.2 % في يونيو ، بسب  زيادة  أسعار المواد غير الغذائية.


وأوضحت المندوبية في بيانًا لها، أن ارتقاع الأسعار نتج عن زيادة تكلفة المواد غير الغذائية بنسبة  0.9 %، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية 0.5 %.

 

وأضافت أن أسعار النقل شهدت استقرارا  بينما زادت تكاليف التعليم 3.4 %.

 

تتوقع مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم، المتأثر أساسا بأسعار الغذاء، إلى 0.8 % في 2019 من 1.1 % في 2018.

 

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