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أحمد عبدالعزيز: "الورش المسرحية تحولت لسبوبة"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:41 م
أحمد عبدالعزيز: الورش المسرحية تحولت لسبوبة
أحمد عبدالعزيز
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شيماء عطية
 
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قال الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن الورش المسرحية تحولت لسبوبة وأكل عيش، لافتا إلى أن هذه الورش في السابق كانت تستمر على مدار ٣ سنوات بشكل يومي، وتتطلب إقرار من صاحبها بأنه غير محترف، على عكس المتواجدة على الساحة الآن والتي لا تليق حتى بأن تكون تحت بير السلم.

 

جاء ذلك خلال ندوة " إدارة المهرجان القومي للمسرح " المنعقدة منذ قليل بالمجلس الاعلي للثقافة، بحضور رئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز، والفنان والمخرج اسماعيل مختار .. مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج والفنان احمد السيد عضو اللجنة العليا بالمهرجان، والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا بالمهرجان، ويدير الندوة الناقد محسن الميرغني.

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