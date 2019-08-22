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الاتفاق يتعاقد مع السنغالي سليمان دوكارا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:41 م
الاتفاق يتعاقد مع السنغالي سليمان دوكارا
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أنهى نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي سليمان دوكارا.

اللاعب السنغالي سينضم إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ويلعب سليمان دوكارا في مركز المهاجم الصريح، كما يمتلك القدرة على اللعب على الجناحين.

ومر دوكارا بتجارب عدة في مسيرته من أبرزها تمثيله لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي عبر 93 مباراة سجل خلالها 18 هدفاً، وقبل ذلك لعب لفريق فيبونيسي الإيطالي في الدرجة الثالثة «سيريا سي»، وآنذاك لعب 37 مباراة وسجل 13 هدفاً.

أما أفضل معدل للسنغالي فكتبه مع أنطاليا آخر محطاته بتسجيله 16 هدفاً خلال 40 مباراة، فيما تمكن الموسم الماضي من تسجيل 10 أهداف في غضون 27 مواجهة لعبها.
يذكر أن إدارة الاتفاق تعاقدت قبل أيام مع الجناح التونسي نعيم السليتي قادماً من ديجون الفرنسي، إضافة إلى تعاقدها قبل ذلك مع المهاجم البرازيلي روجيريو من الفيصلي، وأيضاً كسبت خدمات مدافع أفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري.
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