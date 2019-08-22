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أحمد عبدالعزيز: "القومي للمسرح ينبغي ألا يكون قاهري بل مركزي"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:38 م
أحمد عبدالعزيز: القومي للمسرح ينبغي ألا يكون قاهري بل مركزي
أحمد عبدالعزيز
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شيماء عطية
 
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قال الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن المهرجان ينبغي ألا يكون قاهري بل مركزي، موضحا أنه كان من الصعب تنفيذ ذلك، لكن عملا بمبدأ "ما لا يدرك كله لا يترك كله" أتفق مع الدكتور أحمد عواض على عرض عدد من العروض في المحافظات بالتوازي مع المهرجان.

 

وأضاف "عبدالعزيز" أن المهرجان ليس له أي سلطة من أي نوع، لافتا إلى أن المسارح في مصر كانت قاعة مؤتمرات وتم تحويلها لمسرح باستثناء الأوبرا، والمسرح القومي، ومسرح نجيب الريحاني.

 

وتابع "عبدالعزيز" أن متوسط تكلفة عروض البيت الفني للمسرح لا يقل عن ٣٠٠ ألف جنيه، لذلك ستظلم العروض الجامعية أمامها، مشيرا إلى أنه لم يحضر ندوة مثمرة منذ فترة طويلة، لذلك لم يرد فاعليات كاذبة، واختار تقليل عدد الندوات حتى تكون أكثر بركة.

 

جاء ذلك خلال ندوة " إدارة المهرجان القومي للمسرح " المنعقدة منذ قليل بالمجلس الاعلي للثقافة، بحضور رئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز، والفنان والمخرج إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج والفنان احمد السيد عضو اللجنة العليا بالمهرجان، والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا بالمهرجان، ويدير الندوة الناقد محسن الميرغني.

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