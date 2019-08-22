عالم أزهري: تخلى الأب عن الإنفاق على أولاده بعد الطلاق "إثم عظيم"



وعقب الشيخ حازم جلال، أحد علماء الازهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، قائلًا: إن تخلي الأب عن أبناءه بعد الطلاق إثم كبير وذنب عظيم، فالنفقة ومستلزمات البيت واجبة على الأب بعد الانفصال، والرسول –صلى الله عليه وسلم يقول: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ".



وتابع، أن جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه وأنبه على عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب (القرآن)، فقال الابن: يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئًا من ذلك: أما أمي فإنها زوجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلًا (جعرانًا)، ولم يعلمني من الكتاب حرفًا واحدًا. فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل، وقال له: أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك".



ونوه، إلى أنه يجوز كتابة قطعة الأرض للأبناء في حالة الهبة، ولكن لا يجوز ذلك أن كان نيته حرمان أشقاءه من الميراث لكونه ليس لديه ولد ذكر، وفي ذلك إثم عظيم.







تساءلت متصلة تُدعى شيماء، عن حكم تخلي والدها عن الإنفاق عليها بعد طلاق والدتها، موضحة أن والدها لم ينفق عليها، ولم ينفق على زواجها ووالدتها وأخوالها هم من أنفقوا على زواجها، مشيرة إلى أن والدها جاء للتصالح معها ويقيم معها حاليًا وطلبت منه أن يكتب لها قطعة أرض يمتلكها هي وشقيقتها من زوجته الثانية فهل هذا حرام؟.