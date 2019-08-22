ضبط شاب وفتاة يمارسان فعلا فاضحا داخل دورة مياه مسجد بالشرقية
الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:51 م
إسلام علي وسمر السيد
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تمكن ضباط مباحث أبو كبير بالشرقية، من القبض على شاب وفتاة بتهمة ممارسة فعل فاضح داخل دورة مياه مسجد بمركز بأبو كبير.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء أشرف الدمرداش مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا من الأهالي بضبط شاب يدعى "م ج أ" 21 عاما وفتاة "ح ش" 16 عاما لممارستهما فعل فاضح داخل دورة مياه مسجد بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، وألقت القبض على الشاب والفتاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري مركز شرطة أبو كبير لسنة 2019.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء أشرف الدمرداش مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا من الأهالي بضبط شاب يدعى "م ج أ" 21 عاما وفتاة "ح ش" 16 عاما لممارستهما فعل فاضح داخل دورة مياه مسجد بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، وألقت القبض على الشاب والفتاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري مركز شرطة أبو كبير لسنة 2019.
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