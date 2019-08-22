ديبالا يقود يوفنتوس أمام بارما



وتوقع موقع جول في نسخته الإيطالية بأن يبدأ ديبالا بنسبة كبيرة أساسيًا في مواجهة بارما يوم السبت المقبل في إفتتاح الموسم الجديد.



وتوقع جول أن يبدأ ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق بهذه التشكيلة: تشيزني ودانيلو وبونوتشي وكيليني وأليكس ساندرو وخضيرة وبيانيتش ورابيو وبرنارديسكي وديبالا ورونالدو.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه على الرغم من إرتباط الأرجنتيني باولو ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس​ الإيطالي هذا الصيف إلا أن النجم الأرجنتيني من المحتمل أن يبقى بنسبة كبيرة مع السيدة العجوز هذا الموسم.