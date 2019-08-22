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12 نجم يغيب عن الجولة الأولى من الكالتشيو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:41 م
12 نجم يغيب عن الجولة الأولى من الكالتشيو
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ​الدوري الإيطالي​ لموسم 2019-2020 سيبدأ السبت المقبل بمواجهة ​يوفنتوس​ وبارما على ملعب تارديني وفي المساء سيواجه نابولي فيورنتينا.


وأفادت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية بأن 12 نجم سيغيبون عن الأسبوع الأول بسبب عقوبة الإيقاف في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي مع أنديتهم، واللاعبون هم: ​ماريو بالوتيلي​ نجم بريشيا و​ماركو روج نجم كالياري وماتيجوي نجم بريشيا وماركو باجاك نجم جنوى وفرانشيسكو مانيانيلي نجم ساسولو وفابيو دي باولي نجم سامبدوريا ودومينيكو بيراردي نجم ساسولو ويوزيب إليسيتش نجم أتالانتا ودي كارميني نجم هيلاس فيرونا وأليساندرو بوونجورنو نجم تورينو ولويجي فيتالي نجم هيلاس فيرونا وجوان أجوديلو نجم هيلاس فيرونا.

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