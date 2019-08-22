صفقة جديدة مفاجئة على أبواب ريال مدريد

بدأ مسئولو ريال مدريد الإسباني، في التفكير بشكل جاد في التعاقد مع حارس يكون بديلا لتيبوا كورتوا، وذلك بعدما طلب الكوستاريكي كيلور نافاس، الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فان طلب نافاس الرحيل عن ريال مدريد ، تسبب في بدء إدارة الريال في البحث عن حارس مرمى جديد من الدرجة الثانية ليكون الحارس الإحتياطي للبلجيكي، تيبوا كورتوا، ومن المتوقع أن يغادر كوستاريكا قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن بعد رحيل نافاس سيحتاج الريال التعاقد مع حارس جديد، في أقرب وقت ممكن، مع العلم أن مسؤلين ريال مدريد يريدون التوقيع مع حارس لمدة عام واحد حيث سيعود أندريه لونين من فترة الإعارة في ريال بلد الوليد ، دييغو لوبيز هو النموذج الأولي لما يبحثون عنه ، حيث عاد بعد ذلك إلى النادي وهو في سن الثالثة والثلاثين للعمل بسعادة كخيار ثانٍ.

وأختتمت الصحيفة، أن انطونيو ميرانتي حارس روما ،الذي يعد حارسًا احتياطيًا في صفوف الذئاب خلفًا لروبن أولسن الحارس الأساسي هو الأقرب للريال.