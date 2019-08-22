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لاسارتي داخل النادي الأهلي للحصول على باقي مستحقاته

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:27 م
لاسارتي داخل النادي الأهلي للحصول على باقي مستحقاته
لاسارتي
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محمد الصو
 
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ظهر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس داخل مقر النادي بالجزيرة

كما رافقة مساعديه أليخاندرو وسباستيان، وذلك للحصول على مستحقاتهم المالية، بعدما قرر مسؤلو النادي توجيه الشكر لهم، على الفترة الماضية.


ويحق للمدير الفني الحصول على مبلغ 240 ألف جنية كشرط جزائي بعد فسخ التعاقد من جانب النادي، بالإضافة إلى 80 ألف دولار لمساعديه.


وكان مجلس الأهلي قرر توجيه الشكر للجهاز الفني وتعين محمد يوسف مديرا فنيا بشكل مؤقت، بعد الخروج من مسابقة كأس مصر والهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد بدور الستة عشر للبطولة.

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