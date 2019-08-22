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أحمد السيد: "لمست في أحمد عبدالعزيز رغبة في النجاح وغيرة على المسرح"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:28 م
أحمد السيد: لمست في أحمد عبدالعزيز رغبة في النجاح وغيرة على المسرح
أحمد السيد
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شيماء عطية
 
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قال الفنان أحمد السيد عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح إن الجدل الذي صاحب اختيار اسم الفنان أحمد عبدالعزيز رئيسا للمهرجان جاء بسبب جيل الشباب الذي عرف "عبدالعزيز" نجما كبيرا لكنه لم يراه على المسرح.

 

وأضاف "السيد" أنه ما تعاون مع الفنان أحمد عبدالعزيز حتى لمس رغبته في النجاح وغيرته على المسرح إلى جانب تعاونه، مشيرا إلى أن المشكلة معه كانت رغبته في وجود ٣ مسابقات.

 

وأضاف "السيد" أن الجدل في المسرح شئ محمود، موضحا أنهم سعوا للتغيير في الدورة الجديدة، رغم معرفتهم بالانتقادات التي قد تطالهم، لافتا إلى أن الفنان أحمد عبدالعزيز أكد له أنهم سيتعرضون للانتقاد مهما حصل، مؤكدا أن المهرجان سيشهد تطورات في الدورات المقبلة.

 

جاء ذلك خلال ندوة " إدارة المهرجان القومي للمسرح " المنعقدة منذ قليل بالمجلس الاعلي للثقافة، بحضور رئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز، والفنان والمخرج إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج والفنان احمد السيد عضو اللجنة العليا بالمهرجان، والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا بالمهرجان، ويدير الندوة الناقد محسن الميرغني.

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