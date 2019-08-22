ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماكرون: لا وقت للتفاوض على صفقة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:26 م
ماكرون: لا وقت للتفاوض على صفقة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ":أنه لم يكن هناك وقت كاف في الشهر المقبل للتفاوض على اتفاق جديد لسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

تحدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إلى جونسون للتوصل إلى بدائل من الحدود الإيرلندية في غضون 30 يومًا - وهو تحد قبله جونسون بسهولة.

وقال ماكرون للصحفيين الذين وقفوا إلى جانب جونسون: "ما قالته المستشارة ميركل أمس، والذي يتماشى مع مضمون محادثاتنا، هو أننا نحتاج إلى رؤية خلال 30 يومًا".

وأضاف: "لن ينتظر أحد حتى 31 أكتوبر دون محاولة إيجاد حل جيد".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة