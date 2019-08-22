12 لاعب في قائمة مصري السلوم الأولي

قرر مجلس إدارة نادي المصري السلوم برئاسة رمضان ناجي بالتشاور مع رمضان عرفة المدير الفني للفريق قيد 12 لاعبا في القائمة الاولي للفريق للموسم الجديد 2020/2019.

وضمت كل من : شريف سعد رمضان،إسلام احمد عبد الجواد،عبدالله مدحت عبدالله جعفر ،خالد سعيد محمد محمود،محمد جمعه سعد، محمد السيد اسماعيل، محمد ربيع علي سالم، عاصم محمد الفتاح،أحمد عبد الرحيم محمد،محمد محمد المنسي، نادر عادل عبد العزيز،كرم سعد لله .





ويستعد المصري السلوم بلمنافسات الدرجة الثالثة بخوض عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد .