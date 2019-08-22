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الكرملين يعلق على سيطرة الجيش السوري على خان شيخون

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:21 م
الكرملين يعلق على سيطرة الجيش السوري على خان شيخون
الخارجية الروسية
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا ترحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون، وتعتبرها انتصارا على الإرهاب.

 

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لسيطرة الجيش السوري على خان شيخون "دار الحديث منذ البداية عن أن الحرب ضد الإرهاب والقتال ضد الجماعات الإرهابية سيتواصل في كل المناطق، لا سيما القتال ضد الإرهابيين الذين يستمرون في هجماتهم ضد القوات المسلحة السورية، وأيضا الهجمات ضد القاعدة الروسية في حميميم. لذلك، لا يسعنا سوى الترحيب بمثل هذه الانتصارات المحلية على هذه الجماعات".

 

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