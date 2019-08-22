"الوزراء": العلمين الجديدة ستستقطب 3 مليون مواطن السنوات المقبلة
الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:21 م
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدينة العلمين تعد أول محاولة جادة لتطوير الساحل الشمالي، حيث أنها مجتمع عمراني متكامل، فيوجد بها جامعات، ومنطقة صناعية.
وأشارت "مدبولي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن القرى السياحية التي تم إنشائها على طول الساحل الشمالي الغربي لا تعتبر تنمية حقيقية لهذا الجزء، حيث أنها تعمل فقط خلال أشهر الصيف.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مخطط أن تستقطب مدينة العملين 3 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة.
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