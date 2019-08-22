أحمد جمال مع فنون من الصين وسداسى شرارة بمحكى القلعة.. السبت

سهرة فنية متميزة تأتى ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتقام السبت 24 أغسطس وتبدأ فى الثامنة مساء بمشاركة فنية دولية من الصين، يليها وفى التاسعة مساء يقدم سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة مختارات من أعمال الموسيقار الكبير الراحل عطية شرارة منها ليالى القاهرة، متتابعات عربية، فانتازيا المنصورة، سماعى نهاوند، افتتاحية المحبوب، ليالى الاسكندرية، رقصة الفراشة، رقصة الاسكندرانى ومن قلبى.

وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب الشاب احمد جمال بمختارات من أشهر مؤلفات الموسيقي العربية التراثية والمعاصرة التى اشتهر بتقديمها منها مبيسألش عليا ، يونس ، بتونس بيك ، إلى جانب مجموعة من اعماله الخاصة منها موال ، أسألوا كتاب التاريخ ، اخر ميعاد , اللى يقولك بحبك ، إضحكى ، يلا نعيش وخط الحياة .