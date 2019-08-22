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"البنك المركزي المصري" يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:14 م
البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
البنك المركزي المصري
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نيفين سمير
 
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من المقرر أن يحسم البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت متأخر من اليوم الخميس، مصير أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى اتجاه قوي لدى "المركزي المصري" بخفض الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس. فيما يترقب القطاع الخاص دورة تيسيرية نقدية لتحريك السوق خلال الفترة المقبلة.

وتوقع 10 من بين 12 محللا استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم، أمس، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم، وذلك على خلفية تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، وهي من العوامل التي من المفترض تبدد مخاوف المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن مستثمري الدخل الثابت لن يبتعدوا عن تجارة الفائدة حتى إذا خفضها البنك المركزي، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الأصول في أماكن أخرى من العالم
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