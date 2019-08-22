ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد قرار الفيفا باستخراج بطاقة مؤقتة لـ"كهربا"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:11 م
أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد قرار الفيفا باستخراج بطاقة مؤقتة لـكهربا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

حرص مسئولو نادي الزمالك على التواصل مع المحامي الدولي المكلف من قبل النادي، للدفاع عن حقوق الأبيض في أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق السابق وأفيس البرتغالي حاليا من أجل معرفة موقف النادي في القضية حتى الآن.

 

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا في المحكمة الرياضية الدولية والفيفا وتضمنت عقود اللاعب وجميع المستندات التي تدينه بجانب مستندات أخرى تثبت تمرده وانقطاعه عن التدريبات كما تضمنت الشكوى الأوراق التي تثبت توقيع "كهربا" على العقود التي تم توثيقها مؤخرا .


وشملت أيضا المستندات التي تقدم بها الزمالك مقطع فيديو بتصريحات من اللاعب يثبت صحة موقف النادي وبجانب تصريحات لمسئولي اتحاد الكرة المصري واعتراف منهم بصحة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء حيث يتمسك مسؤولو النادي بإيقاف اللاعب والحصول على تعويض مالي كبير.

 

وأعلن الفيفا بالأمس عن إرسال البطاقة الدولية لكهربا للمشاركة مع أفيس البرتغالي بشكل رسمي.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة