أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد قرار الفيفا باستخراج بطاقة مؤقتة لـ"كهربا"

حرص مسئولو نادي الزمالك على التواصل مع المحامي الدولي المكلف من قبل النادي، للدفاع عن حقوق الأبيض في أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق السابق وأفيس البرتغالي حاليا من أجل معرفة موقف النادي في القضية حتى الآن.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا في المحكمة الرياضية الدولية والفيفا وتضمنت عقود اللاعب وجميع المستندات التي تدينه بجانب مستندات أخرى تثبت تمرده وانقطاعه عن التدريبات كما تضمنت الشكوى الأوراق التي تثبت توقيع "كهربا" على العقود التي تم توثيقها مؤخرا .





وشملت أيضا المستندات التي تقدم بها الزمالك مقطع فيديو بتصريحات من اللاعب يثبت صحة موقف النادي وبجانب تصريحات لمسئولي اتحاد الكرة المصري واعتراف منهم بصحة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء حيث يتمسك مسؤولو النادي بإيقاف اللاعب والحصول على تعويض مالي كبير.

وأعلن الفيفا بالأمس عن إرسال البطاقة الدولية لكهربا للمشاركة مع أفيس البرتغالي بشكل رسمي.







