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غلق شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة إبتداء من 24 أوت إلى 14 سبتمبر 2019

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:06 م
غلق شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة إبتداء من 24 أوت إلى 14 سبتمبر 2019
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محمد وليد الجموسي
 
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 أفادت شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والاستثمار، اليوم الثلاثاء، أنه اطار استكمال تهيئة شارع عبد العزيز كامل، سيقع غلق إتجاه السير أمام العربات القادمة من وسط العاصمة والقاصدين البحيرة 1 وذلك بداية من يوم السبت 24 أوت 2019 إلى غاية السبت 14 سبتمبر 2019.
وتدعو الشركة، في بلاغ أصدرته، كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر مع التخفيف في السرعة واحترام الإشارات المرورية المركزة للغرض.
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