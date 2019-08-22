مؤشر بورصة "البحرين" يغلق عند مستوى 1533.60 نقطة بختام أخر الأسبوع

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا 1.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.60 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.6 مليون سهم بقيمة 439 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.81% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.13% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 5%، شركة البحرين للسينما بنسبة 2.60%، عقارات السيف بنسبة 0.50%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.06% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.



