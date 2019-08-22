زهير مخلوف يشبه نبيل القروي بهوغو تشافيز
الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:02 م
محمد وليد الجموسي
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وصف رئيس قائمة حزب قلب تونس للتشريعية بدائرة نابل 2 زهير مخلوف و النائب السابق لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة نبيل القروي بالرئيس الفنزويلي هوجو شافيز لان القروي يدافع عن الطبقة المحرومة والفقيرة حسب تصريحه قناة المايدين اللبنانية .
و أضاف مخلوف أن رئيس حزب قلب تونس ' نبيل القروي وفر عشرة أطباء للأورام، أمنوا فحوصات ل 9000 حالة من حالات سرطان الثدي في جلسة واحدة' و هي الاعمال الخيرية التي أشرف عليها القروي عندما كان يرأس جمعية خليل تونس .
ومن شدة حماسه في الاستماتة في الدفاع عن نبيل القروي ، قاطعته مقدمة البرنامج و قالت له لا تجوز المقارنة بين شافيز و القروي.
و رافق ترشح نبيل القروي رئيس قلب تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها جدلا كبيرا على الساحة السيااسية التونسية .
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